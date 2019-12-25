Президент Армении отправился в Москву с частным визитом

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте главы государства. прибыл в Россию утром 28 ноября. Политик обсудит с коллегами значимые вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, а также внутренней ситуацией в стране.
Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в России общинными структурами
пресс-служба администрации президента Армении
Напомним, что оппозиция в Ереване устраивает массовые акции протеста. Активисты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Чиновника хотят убрать с должности из-за того, что он подписал трехстороннее соглашение с Москвой и Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Иностранные дипломаты отправились в перешедший под контроль Азербайджана Агдамский район.
Фото: Pixabay.com
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