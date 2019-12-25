Иностранные дипломаты отправились в перешедший под контроль Азербайджана Агдамский район. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал помощник президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.
Отправляемся с представителями дипломатического корпуса, главами международных организаций в освобожденный от оккупации Агдам
Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана
Напомним, что утром 28 ноября Баку организовало поездку аккредитованных дипломатов в Агдамский район. По соглашению с Москвой и Ереваном территория перешла под контроль Азербайджана. Вместе с иностранцами туда также отправились представители футбольного клуба "Карабах". Гости посетят город Тертер. Ранее он серьезно пострадал от артиллерийских ударов со стороны Армении.
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Фото: Pixabay.com
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