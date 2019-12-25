Хикмет Гаджиев рассказал о планах гостей по посещению Тертера.

Иностранные дипломаты отправились в перешедший под контроль Азербайджана Агдамский район. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал помощник президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев.

Отправляемся с представителями дипломатического корпуса, главами международных организаций в освобожденный от оккупации Агдам Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана

Напомним, что утром 28 ноября Баку организовало поездку аккредитованных дипломатов в Агдамский район. По соглашению с Москвой и Ереваном территория перешла под контроль Азербайджана. Вместе с иностранцами туда также отправились представители футбольного клуба "Карабах". Гости посетят город Тертер. Ранее он серьезно пострадал от артиллерийских ударов со стороны Армении.

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