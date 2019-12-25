Альберто Фернандес выступил с заявлением перед народом страны.

Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни. Альберто Фернандес, обратился к гражданам стран после инфицирования коронавирусом. ПЦР-тест политика показал положительный результат на наличие инфекции третьего апреля. В тот же день медики осмотрели пациента. Его состояние было оценено как стабильное.

Я смог хорошо перенести заболевание благодаря вакцине, что я получил. Альберто Фернандес, президент Аргентины

В настоящее время известно, что глава государства вернется к выполнению обычных рабочих обязанностей с 15 апреля. Напомним, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По выданным одобрениям по использованию препарат занимает второе место в мире.

Гинцбург допустил заражение президента Аргентины коронавирусом после вакцинации.

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