Альберто Фернандес ждет повторного результата ПЦР-теста.

Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус. Об этом 62-летний мужчина написал в собственном аккаунте в Twitter. Глава государства Альберто Фернандес уточнил, что сдал тест на COVID-19, который показал положительный результат. В настоящее время политик чувствует себя хорошо. Он ожидает повторного ПЦР-теста. Уже сейчас Фернандес принял решение самоизолироваться в соответствии с медицинским протоколом и соблюдать рекомендации медиков.

Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным...Надо быть очень внимательными. Прошу всех следовать рекомендациям. Пандемия не прошла. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Напомним, что в январе 2021 года президент Аргентины привился вакциной "Спутник V". Известно, что Фернандес сделал тест на антиген коронавируса, который был положительным. Отметим, что это не тест на антитела. Проведенное политиком исследование показывает наличие или отсутствие определенного вирусного антигена, который дает специалистам данные о наличии или отсутствии инфекции в организме человека.

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