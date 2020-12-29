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Президент Аргентины привился "Спутником V"

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Он получил первую дозу препарата в госпитале Посадас.

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

61-летний президент получил первую дозу препарата в госпитале Посадас. Процедуру провели вскоре после того, как Национальное управление по лекарствам одобрило использование вакцины. Всего по контракту Аргентина должна получить 10 млн доз "Спутника V".

На сегодняшний день в Аргентине зарегистрировано более 1,83 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Захарова заявила, что в ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют вакцину "Спутник V".

Видео: YouTube / Orosz Hírek

Теги: альберто фернандес, вакцина, коронавирус, президент аргентины, спутник v
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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