Президент Аргентины привился "Спутником V"

Он получил первую дозу препарата в госпитале Посадас.

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

61-летний президент получил первую дозу препарата в госпитале Посадас. Процедуру провели вскоре после того, как Национальное управление по лекарствам одобрило использование вакцины. Всего по контракту Аргентина должна получить 10 млн доз "Спутника V".

На сегодняшний день в Аргентине зарегистрировано более 1,83 млн случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Захарова заявила, что в ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют вакцину "Спутник V".

Видео: YouTube / Orosz Hírek