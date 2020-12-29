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Захарова заявила, что в ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют вакцину "Спутник V"

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Сейчас российский препарат зарегистрирован в РФ, Белоруссии. Сербии, Аргентине и проч.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ближайшие дни еще несколько стран зарегистрируют вакцину "Спутник V". Об этом она рассказала на брифинге для журналистов.

Сейчас российский препарат зарегистрирован в РФ, Белоруссии. Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане.

В ближайшие дни этот список пополнится еще несколькими государствами.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией сирийской оппозиции. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, оппозиционеры представляют "московскую" и "каирскую" платформы.

Видео: МИД России

Теги: вакцина от коронавируса, захарова, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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