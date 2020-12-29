Данная встреча направлена на усиление внутрисирийского диалога.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией сирийской оппозиции. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, оппозиционеры представляют "московскую" и "каирскую" платформы.

Сейчас министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает делегацию видных сирийских оппозиционеров. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По её словам, данная встреча направлена на усиление внутрисирийского диалога, цель которого — урегулирование политической ситуации в стране. Захарова отметила, что диалог также поможет вовлечению политических сил в конструктивные усилия по восстановлению Сирии.

Ранее мы писали, что Лавров встретится с главами МИД Швеции, Иордании и Южной Осетии.

Видео: Facebook / Russian Foreign Ministry - МИД России