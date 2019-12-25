Глава НИЦ имени Гамалеи прокомментировал сведения о том, что Альберто Фернандес мог инфицироваться COVID-19 после прививки "Спутником V".

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил заражение президента Аргентины коронавирусом после вакцинации. Об этом специалист сообщил в интервью журналистам "РИА Новостей". Эксперт прокомментировал сообщения о том, что Альберто Фернандес имеет симптомы, напоминающие гриппоподобный синдром. При этом политик сделал прививку препаратом "Спутник V" еще в январе текущего года.

Вакцинация не исключает заражения, как мы и говорили, восемь процентов привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия...Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что в Twitter-аккаунте аргентинский президент сообщил, что тест на антигены коронавируса показали положительный результат. Политик ушел на самоизоляцию. Он ждет результата повторного ПЦР-тестирования. У пациента наблюдается температура в пределах 37,3 градусов по Цельсию и головная боль.

Фото: YouTube/Sputnik Казахстан