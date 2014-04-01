Нгуен Суан Фук может стать новым президентом.

Премьер-министр Вьетнама ушел в отставку. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на итоги проведения 11-ой сессии Национального собрания в Ханое. Представители однопалатного парламента приняли решение главы правительства уйти с занимаемого поста. У Нгуен Суан Фука закончился срок полномочий. Ранее в отставку ушла председатель Нацсобрания Нгуен Тхи Ким Нган. Женщина покинула место в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе *в 67 лет).

Напомним, что с конца марта во Вьетнаме происходит ротация руководящих кадров из-за постановления 13-го съезда правящей Компартии государства. В январе чиновники решили, что Нгуен Суан Фук будет рекомендован в качестве кандидата на пост президента на срок с 2021 по 2026 года. Голосование должно состояться в Нацсобрании Вьетнама 5 апреля.

Напомним, что на данный момент главой страны является генеральный секретарь Центрального комитета Нгуен Фу Чонг. Его избрали в октябре 2018 года после гибели президента Чан Дай Куанга (должен был занимать пост по 2021 год).

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Видео: YT / VTC NOW