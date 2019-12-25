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Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины "Спутник V"
Сегодня, 8:44
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matveyvn

Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины "Спутник V"

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До этого во Вьетнаме была одобрена только вакцина от AstraZeneca.

Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины "Спутник V" в экстренных случаях. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на кабмин страны.

До этого во Вьетнаме была одобрена только вакцина от AstraZeneca. Министр здравоохранения Вьетнама Нгуена Тханя Лонга, Ханой договаривается с Россией о поставке 60 миллионов доз "Спутника V".

Ранее Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах. По его словам, несмотря на снижение количества заражённых, пандемия коронавируса продолжается.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина от коронавируса, вьетнам, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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