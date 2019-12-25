Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной

Ёсихидэ Суга призвал японцев следовать рекомендациям по профилактике распространения инфекции.

Премьер-министр Японии назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране максимально тревожной. Об этом в рамках брифинга заявил Ёсихидэ Суга.

Говоря о распространении коронавируса, накануне число новых случаев заражения превысило рекордную отметку, и мы осознаем, что это максимально тревожная ситуация Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии

Чиновник рассказал, что администрация Токио рассмотрит возможность призыва жителей к отказу от походов по ресторанам, кафе и заведений общепита группами, превышающими четыре человека. Суга напомнил японцам о том, что необходимо способствовать профилактическим мерам: носить медицинские маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Он также попросил о том, чтобы люди общались, не повышая голоса.

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