В Японии разработали приложение-переводчик с кошачьего языка

Программа еще находится на стадии разработки.

Бывший инженер Amazon, а ныне менеджер в технологической компании Akvelon Хавьер Санчес создал приложения для перевода кошачьего мяуканья в человеческие слова. Об этом сообщил портал Bored Panda.

Кошки мяуканьем могут выражать девять эмоций, в том числе жалобу на боль и просьбу покормить. Приложение для перевода использует передовой искусственный интеллект. Хозяин может записаться мяуканье своего домашнего питомца, а приложение подскажет, что же именно хочет питомец. При этом у кошек есть свой "уникальный словарный запас", который выходит за рамки 9 основных просьб.

Разработчик Хавьер Санчес рассказал, что он обучил свое приложение распознавать мяуканье своего кота Миттенса. Разработчик предупреждает, что на обучение приложения необходимо потратить время, так как программа все еще находится на стадии разработки.

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