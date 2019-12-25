Yomiuri: IHO не изменит название Японского моря

Эксперты не изменят название "Японское море" на "Восточное".

Yomiuri: Международная гидрографическая организация не изменит название Японского моря. Эксперты также не планируют добавлять термин "Восточное море", на чем настаивают Сул и Пхеньян. Официальная позиция специалистов утверждена в рамках онлайн-встречи организации, базирующейся в Монако. Также известно, что IHO планирует создать электронные версии географических карт, на которых названия морей и океанов будут обозначены номерами.

На бумажных картах останется название "Японское море", а на электронных будут использоваться цифры не только в отношении Японского моря, но и в отношении других морей. Думаю, что наша позиция была принята во внимание Тосимицу Мотэги, глава МИД Японии

Чиновник на еженедельной пресс-конференции уточнил, что Токио считает, что IHO приняла к сведению позицию японской стороны по вопросу переименования моря.

Напомним, что КНДР и Южная Корея добиваются переименования Японского моря в Восточное с начала 90-ых годов прошлого века. Они считают, что Токио навязывает миру использующийся термин в рамках агрессивной колониальной политики. Сеул предлагает употреблять два наименования моря на картах.

МИД Японии: позиция на переговорах по мирному договору остается неизменной.

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