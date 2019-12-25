Премьер Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса

Денис Шмыгаль рассказал о росте числа новых зараженных коронавирусом по стране.

Премьер-министр Украины сообщил о начале третьей волны коронавируса. Об этом Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции с журналистами. По данным чиновника, сейчас в стране наблюдается рост числа новых пациентов с COVID-19. Он объяснил, что если большинство регионов окажутся в "красной зоне", то правительству придется вновь объявить о жестких ограничениях.

На Украине началась третья волна эпидемии. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник заявил, что кабинету министров пока что непонятно, будет введен новый локдаун или нет. Сейчас украинское правительство не исключает такого развития событий.

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