Премьер Таиланда распылил антисептик на журналистов

После вопроса о возможных перестановках в правительстве премьер Таиланда Прают Чан-оча распылил на журналистов дезинфектор.
Журналисты попросили его назвать конкретные фамилии новых членов кабинета. Но Прают Чан-оча вместо ответа удостоил журналистов дезинфицирующим средство в лицо.
Также он после этого посоветовал им заниматься своим делом и покинул брифинг, не переставая распылять аэрозоль.
Ранее Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах.
Видео: Youtube/The Sun
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