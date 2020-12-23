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nastya960
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Премьер Таиланда распылил антисептик на журналистов

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Он не захотел отвечать на неудобный вопрос.

После вопроса о возможных перестановках в правительстве премьер Таиланда Прают Чан-оча распылил на журналистов дезинфектор.

Журналисты попросили его назвать конкретные фамилии новых членов кабинета. Но Прают Чан-оча вместо ответа удостоил журналистов дезинфицирующим средство в лицо.

Также он после этого посоветовал им заниматься своим делом и покинул брифинг, не переставая распылять аэрозоль.

Ранее Госдеп США обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах.

Видео: Youtube/The Sun

Теги: прают чан-оча, таиланд
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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