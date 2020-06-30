Премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу

Премьер-министр Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу в городе Карачи. Об этом сообщили местные журналисты из издания Geo News. Имран Хан уверен, что Нью-Дели стоит за атакой. Об этом политик заявил во время выступления в нижней палате парламента. Он рассказал об этом членам Национального собрания.
У нас нет никаких сомнений в том, что Индия причастна к нападению
Имран Хан, премьер-министр Пакистана
Хан поблагодарил силы безопасности Пакистана за то, что они смогли предотвратить нападение в Карачи. В противном случае оно обернулось бы для государства значительными разрушениями.
Напомним, что 29 июня на фондовую биржу в Карачи напали. Из-за стрельбы погибли девять человек, включая полицейского и четырех охранников. В преступлении обвиняются четверо террористов. Всех подозреваемых ликвидировали. О причастности к трагедии заявили члены запрещенной на территории Пакистана организации "Армии освобождения Белуджистана".
Стало известно о еще одной возможной причине авиакатастрофы в Пакистане.
Видео: Twitter/Sanam wani
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