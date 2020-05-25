Эксперт рассказал, что экипаж мог допустить фатальные ошибки во время пилотирования.

Стало известно о еще одной возможной причине авиакатастрофы в Пакистане. Об этом сообщили журналисты из The Times of India со ссылкой на эксперта по безопасности полетов Амита Сингху. В издании рассказали, что среди вероятных причин трагедии пассажирского лайнера Airbus A320 "Пакистанских авиалиний" под городом Карачи могут быть фатальные ошибки летчиков.

Амит Сингха проанализировал информацию, полученную от авиадиспетчеров. После этого стало известно, что пилотов рейса предупреждали об опасности. Подобные сигналы напоминают экипажу самолета о неправильной конфигурации. В частности, летчик мог забыть выпустить шасси. Еще одной вероятной причиной крушения самолета могла стать проблема с двигателем.

Напомним, что следственной группе удалось найти черный ящик лайнера. Его обнаружили около аэропорта Джинна. Во время последнего разговора с диспетчерами, летчики рассказали о проблеме с двигателем. Службы на земле заметили, как борт PK8303 резко начал отклоняться влево.

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