На борту находился 91 пассажир и семеро членов экипажа.

Возле Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолет. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Dunya News. В СМИ рассказали, что лайнер упал на жилые дома. На борту Airbus 320 находился 91 пассажир. Трагедия произошла в тот момент, когда рейс PK-8303 авиакомпании Pakistan International Airlines пытался приземлиться в аэропорту Джинна. До места назначения экипаж не долетел около четырех километров.

Журналисты из Пакистана сообщили, что в результате авиакатастрофы оказались повреждены четыре здания и несколько автомобилей. В социальных сетях стали распространяться видео с моментом трагедии. На кадрах видно, что место крушения охвачено густым черным дымом.

Напомним, что разбившийся самолет выполнял рейс из Лахора. Трагедию подтвердил представитель авиакомпании. Он добавил, что кроме пассажиров на борту лайнера находились семеро членов экипажа. На данный момент медикам известно о двух пострадавших. Они госпитализированы. В местной больнице объявлен режим ЧС.

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