В Аргентине в предгорье Анд разбился медицинский самолет

Медики должны были транспортировать 3-летнего мальчика с серьезной патологией сердца.

В Аргентине разбился медицинский самолет Learjet 35.

Портал "YouTube TV Española 24/7" сообщает, что в предгорье Анд в аэропорту Эскеля разбился санитарный самолет Learjet 35. На борту самолета было 2 пилота и 2 медика, врач и медсестра. Самолет разбился во время посадки, после чего взорвался и загорелся. Выжили только пилоты. В тяжелом состоянии, но в сознании, они были доставлены в больницу. Медики погибли.

Портал сообщает, что самолет должен был доставить ребенка с патологией сердца в больницу Санта Фе. Ребенок с родителями ждали самолет в аэропорту. Вероятной причиной авиакатастрофы называют плохую видимость из-за ночного времени и сильного тумана.

Фото: YouTube TV Española 24/7