Премьер Казахстана рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V"

Аскар Мамин рассказал о первых результатах вакцинации населения.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V". Об этом чиновник заявил на правительственном заседании 16 марта. По сведениям спикера, все вакцинированные российским препаратом чувствуют себя хорошо.

С начала февраля началась вакцинация населения. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции. Аскар Мамин, премьер-министр Казахстана

Напомним, что первые 22 тысячи доз "Спутник V" в Казахстан доставлены из России. После этого на территории государства началось производство вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. В ближайшее время власти ожидает регистрацию местной вакцины, которая находится на третьем этапе клинических испытаний.

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Видео: YouTube / PrimeMinister.kz