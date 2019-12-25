Премьер Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде

Закрыть дипломатическое представительство готовы США и Евросоюз.

Премьер-министр Ирака заявил о намерении ряда стран закрыть посольства в Багдаде. Об этом Мустафа аль-Каземи рассказал во время выступления перед кабинетом министров. По словам главы местного правительства, ряд стран официально уведомили Ирак о намерении закрыть собственные дипломатические миссии в случае продолжения обстрелов в "зеленой зоне", так как иностранцы стремятся сохранить безопасность для своих граждан. В первую очередь с таким заявлением обратился Вашингтон.

Продолжаются ракетные обстрелы, последний произошел вчера, в результате погибли пять человек, в том числе дети. Эти атаки вынудили ряд организаций и дипмиссий задуматься о закрытии посольств, в первую очередь – США, также Европейский союз обсуждает этот вопрос Мустафа аль-Каземи, премьер-министр Ирака

Напомним, что ранее премьер-министр Ирака потребовал расследовать ракетный удар, нанесенный по аэропорту Багдада, который унес жизни минимум пятерых граждан страны. Аль-Каземи заметил, что в случае закрытия дипломатический представительств в Багдаде, страна лишится сотрудничества в военной, культурной и экономической сферах с данными государствами. По мнению политика, это особенно опасно в "том свете вызовов", которые Ирак имеет сейчас.

Байден перепутал Ирак с Ираном в памятной речи о погибших солдатах США.

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