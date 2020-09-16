Джо Байден перепутал Ирак с Ираном в памятной речи о погибших солдатах США. Об этом сообщили журналисты из Washington Examiner. Кандидат в президенты от демократической партии заявил о том, что американские военнослужащие провели в Иране и Афганистане две операции: "Буря в пустыне" и "Лиса в пустыне" в 1991 и 1998 годах соответственно. На самом деле военные США находились в Ираке.
Военнослужащие США погибали в Иране и Афганистане...Каждый из этих падших ангелов оставил после себя семью
Джо Байден, американский демократ
В дальнейшей речи политик поправил сам себя. Он заявил, что говоря о раненых солдатах имеет в виду Ирак. Байден также напомнил о жертвах, которые скончались из-за пандемии коронавируса, а также о потерявших из-за COVID-19 работу.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображение российских самолетов.
Видео: Washington Examiner
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