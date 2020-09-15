Штаб Трампа использовал в рекламе изображение российских самолетов

Рекламная кампания приурочена к предстоящим президентским выборам. На кадре видны самолеты и автоматы российской армии.

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа использовал в рекламе изображение российских самолетов. Об этом сообщает газета Politico.

Эксперты пришли к выводу, что в рекламе демонстрируются МиГ-29 российского производства. Кроме того, один из военнослужащих держит в руках автомат АК-74.

На фото стоят несколько солдат, а на фоне них летят три истребителя. Внизу на изображении имеется призыв "Поддержи наши войска".

Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября. Главным соперником в президентской гонке для Трампа будет кандидат от демократов Джо Байден.

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Видео: YouTube / Global News