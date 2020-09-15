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Найден препарат, способный полностью нейтрализовать коронавирус

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Ученым из Питтсбургского университета удалось обнаружить белок, нейтрализующий SARS-CoV-2 даже при минимальной дозировке.

Найден препарат, способный полностью нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщает научный журнал Cell.

Препарат найден за счет быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса. Речь идет о белковом соединении, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8. В исследовании сказано, что препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении COVID-19 среди мышей и хомяков. Отдельно ученые обратили внимание на то, что эти молекулы не связываются с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

Ранее мы сообщили, что озвучены детали переговоров Путина и Лукашенко. 

Видео: YouTube / CBS News

Теги: коронавирус, препарат
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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