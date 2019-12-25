Озвучены детали переговоров Путина и Лукашенко

Накануне лидеры стран провели переговоры в Сочи. Встреча длилась на протяжении четырех часов.

Озвучены детали переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин и Лукашенко намерены увеличивать товарооборот. На данный момент это главное экономическое направление в отношениях двух стран. Кроме того, президенты затронули поставки энергоносителей. Кремль по-прежнему считает, что Лукашенко – легитимный президент республики.

Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться – ни Москва, ни другие европейские столицы. - Дмитрий Песков, представитель Кремля

На переговорах лидеры стран не обсуждали размещения российских баз в Белоруссии. Затем Путин и Лукашенко обсудили противокоронавирусные исследования. Путин намерен дать указания по подготовке первой партии поставок вакцины "Спутник", предназначенной для Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что Навальный намерен вернуться в Россию.

Фото: kremlin.ru