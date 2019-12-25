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Озвучены детали переговоров Путина и Лукашенко
Сегодня, 8:14
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Озвучены детали переговоров Путина и Лукашенко

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Накануне лидеры стран провели переговоры в Сочи. Встреча длилась на протяжении четырех часов.

Озвучены детали переговоров президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.  Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин и Лукашенко намерены увеличивать товарооборот. На данный момент это главное экономическое направление в отношениях двух стран. Кроме того, президенты затронули поставки энергоносителей. Кремль по-прежнему считает, что Лукашенко – легитимный президент республики.

Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться – ни Москва, ни другие европейские столицы.

- Дмитрий Песков, представитель Кремля

На переговорах лидеры стран не обсуждали размещения российских баз в Белоруссии. Затем Путин и Лукашенко обсудили противокоронавирусные исследования. Путин намерен дать указания по подготовке первой партии поставок вакцины "Спутник", предназначенной для Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что Навальный намерен вернуться в Россию. 

Фото: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, владимир путин, переговоры в сочи
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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