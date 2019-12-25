NYT: Навальный намерен вернуться в Россию

Вчера, 14 сентября, немецкая клиника "Шарите" сообщала, что оппозиционера отключили от аппарата ИВЛ.

Российский политик Алексей Навальный намерен вернуться в Россию. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.

Состояние политика заметно улучшилось. Он уже может вставать с кровати. Собеседник издания уточнил, что российский политик "в полной мере осознает, в каком состоянии находится, в полной мере осознают, что произошло и где он находится".

Он не собирается эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность. - представитель немецких органов безопасности

Напомним, 20 августа российского политика госпитализировали в омскую больницу. Ему стало плохо в самолете. Обследование врачей показало, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в немецкую клинику "Шарите". Здесь врачи установили, что российского политика отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

Ранее мы сообщили, что бронетехника и вертолеты РФ выдвинулись к объектам армии США в Сирии.