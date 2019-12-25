Российские военные патрулировали территорию в зоне соприкосновения с военными из США.

Бронетехника и вертолеты РФ выдвинулись к объектам армии США в Сирии. Об этом сообщили журналисты "Русской весны". Они опубликовали видео с моментом патрулирования зоны соприкосновения с американскими военными. Мероприятия велись на северо-западе страны. На данный момент известно, что маршрут следования проходил вдоль 10-км зоны в сторону населенного пункта Айн-Джисер и обратно.

Военные проверили десять населенных пунктов, а также две точки незаконного нахождения представителей Международной антитеррористической коалиции, которыми руководят из Вашингтона.

Объединенную систему ПВО СНГ проверяют на боеготовность.