Военным удалось сбить несколько ракет до подлета оружия к земле.

Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку к востоку от провинции Алеппо. Об этом сообщили журналисты местного информационного агентства SANA. В СМИ уточнили, что нападение совершено израильскими военно-воздушными силами.

ПВО открыли огонь по вражеским целям к востоку от города Алеппо сообщение SANA

Журналисты отметили, что зенитчикам Сирии удалось ликвидировать несколько ракет противника в воздухе, прежде чем оружие достигло наземных объектов.

Напомним, что ПВО Сирии в мае отразили ракетный удар в Алеппо со стороны Израиля. Тогда атака была нацелена на военные склады в районе Эс-Сафира к юго-востоку от города. Нападение также затронуло НИЦ в окрестностях Алеппо.

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