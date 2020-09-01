Иерусалим атаковал склады с оружием.

Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска. Об этом сообщило арабское издание SANA. По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли два военнослужащих, еще семеро получили ранения.

Сирийским зенитчикам, которые открыли огонь по воздушным целям, удалось поразить несколько вражеских ракет сообщение SANA

Журналисты ответили, что "агрессивная атака" была совершена с территории Голанских высот, со стороны горы Хермон. Телеканал Al Hadath отметил, что за нападение были ответственны израильские Военно-воздушные силы. Армия целилась в склады с оружием, принадлежащие шиитским формированиям около международного аэропорта около столицы Сирии.

Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа.

Видео: YT / Syrianarabnewsagency