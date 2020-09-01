  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:47
134
lesjasap
Код вставки плеера

Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска

0 0

Иерусалим атаковал склады с оружием.

Израиль нанес удары по позициям сирийской армии к югу от Дамаска. Об этом сообщило арабское издание SANA. По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли два военнослужащих, еще семеро получили ранения.

Сирийским зенитчикам, которые открыли огонь по воздушным целям, удалось поразить несколько вражеских ракет

сообщение SANA

Журналисты ответили, что "агрессивная атака" была совершена с территории Голанских высот, со стороны горы Хермон. Телеканал Al Hadath отметил, что за нападение были ответственны израильские Военно-воздушные силы. Армия целилась в склады с оружием, принадлежащие шиитским формированиям около международного аэропорта около столицы Сирии.

Израиль второй раз за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа.

Видео: YT / Syrianarabnewsagency

Теги: дамаск, израиль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии