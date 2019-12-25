Читатели Washington Post отреагировали на столкновение патрулей США и РФ в Сирии.

Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии. Читатели из Washington Post заявили, что у Вашингтона нет законного права находиться на территории арабской республики, в отличие от российских солдат.

Напомним, что накануне Белый дом обвинил Москву в провокации из-за столкновения российского и американского патрулей в Сирии. Инцидент привел к тому, что два военнослужащих США получили легкие травмы. В Минобороны заявили, что предупреждали международную коалицию о движении собственной колонны, а авария произошла по вине Вашингтона, так как они пытались блокировать движение БТР.

Пользователи сети отметили, что Дональда Трампа нельзя назвать компетентным политиком, так как он оставил войска США в Сирии в уязвимом положении. Они также обвинили в ситуации Пентагон.

Инцидент произошел через десять месяцев после того, как президент Трамп призвал к выводу американских войск из северо-восточной Сирии...Но мы остались ради разграбления сирийской нефти, чтобы помешать Асаду восстановить свою страну пользователь Bartolo1

Еще один читатель с ником alpha67 отметил, что США остаются в Сирии из-за того, что так хочет Израиль. Он добавил, что российские войска находятся в регионе по приглашению правящей стороны.

Пентагон прокомментировал инцидент между с российскими военными в Сирии.