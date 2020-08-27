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В Минобороны прокомментировали инцидент с российским патрулем в Сирии

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Военные РФ заранее предупредили международную коалицию о прохождении колонны.

В Минобороны России прокомментировали инцидент с российским патрулем в Сирии. В оборонном ведомстве рассказали, о чем в рамках телефонных переговоров говорили начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и руководитель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

В Минобороны отметили, что международную антитеррористическую коалицию заранее предупредили о прохождении российского военного патруля. Это было сделано в соответствии с действующим порядком. Несмотря на это, военнослужащие США нарушили договоренности. Они совершили попытку блокировать движение российской колонны бронетехники. Военные РФ предприняли необходимые меры по предотвращению вооруженного инцидента и дальнейшему выполнению своей задачи. 

В Сирию переброшены 7 военных самолетов РФ с неизвестным грузом.

Теги: дерик, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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