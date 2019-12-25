В Сирию переброшены 7 военных самолетов РФ с неизвестным грузом

Транспортные Ил-76 приземлились на авиабазе "Хмеймим".

В Сирию переброшены семь транспортных военных самолетов с неизвестным грузом. Все борта направились на российскую авиабазу Хмеймим. Эксперты полагают, что воздушные машины могли доставить вооружение. Однако такое большое количество самолетов, отправленных в Сирии одновременно, удивило аналитиков.

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Специалисты предположили, что часть самолетов с авиабазы в Сирии направится в Ливию. Однако перелеты с Хмеймима позже зафиксированы не были. Эксперты считают, что транспортники доставили военным бронетехнику и средства ПВО. на данный момент официальных заявлений от Минобороны России или Дамаска не поступало.

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Видео:YouTube / Max Fisher