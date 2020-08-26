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"Жесткий прессинг" военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео.

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Ми-8 на несколько секунд завис над американской военной техникой.

"Жесткий прессинг" военных США под российским вертолетом в Сирии попал на видео. В Instagram-аккаунте fighter_bomber рассказали, что Ми-8 смог приблизиться к американским военным на северо-востоке Сирии. Инцидент попал на запись очевидца. На кадрах видно, что вертолет подлетает к военной технике. Несколько секунд Ми-8 находился прямо над машинами.

Жесткий прессинг российскими вертолетами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования

пост Telegram-канала "Военный обозреватель"

Напомним, что инциденты с участием российских и американских военных в Сирии происходят регулярно. В июле появилась информация о преследовании пяти броневиков России военнослужащими из США. Инцидент произошел во время патрулирования территории в Дерике.

Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат.

Видео: Instagram / fighter_bomber_

Теги: ми-8амтш
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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