"Жесткий прессинг" военных США вертолетом РФ в Сирии попал на видео.

Ми-8 на несколько секунд завис над американской военной техникой.

"Жесткий прессинг" военных США под российским вертолетом в Сирии попал на видео. В Instagram-аккаунте fighter_bomber рассказали, что Ми-8 смог приблизиться к американским военным на северо-востоке Сирии. Инцидент попал на запись очевидца. На кадрах видно, что вертолет подлетает к военной технике. Несколько секунд Ми-8 находился прямо над машинами.

Жесткий прессинг российскими вертолетами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования пост Telegram-канала "Военный обозреватель"

Напомним, что инциденты с участием российских и американских военных в Сирии происходят регулярно. В июле появилась информация о преследовании пяти броневиков России военнослужащими из США. Инцидент произошел во время патрулирования территории в Дерике.

Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат.

Видео: Instagram / fighter_bomber_