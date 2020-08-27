Представитель СНБ США Джон Уллиот объяснил, почему военные США уехали после произошедшего в Дерике.

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии. В заявлении представителя Совета национальной безопасности США Джона Уллиота говорится о том, что российский военный патруль врезался в бронированную машину коалиции на севере-востоке Сирии. Чиновник уточнил, что действия Москвы привели к травмированию членов экипажа пострадавшего транспортного средства.

В США рассказали, что во избежание конфликта американская сторона покинула территорию. Однако в Вашингтоне считают, что подобные "небезопасные и непрофессиональные действия" не соответствуют соглашениям РФ и США о предотвращении столкновений.

Уллиот добавил, что США имеют неотъемлемое право на самооборону от враждебных действий", но при этом они не стремятся к эскалации конфликта. Ранее ситуацию обсудили по телефону глава генштаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Подробности их общения держатся в тайне.

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Видео: Twitter/Last Defender