Ученые предполагают, что останки могли не разложиться из-за вечной мерзлоты в регионе.

В тувинской "Долине царей" нашли следы жертвоприношений. Об этом сообщили в паблике Института истории материальной культуры РАН в социальной сети "Вконтакте". Специалисты объяснили, что археологи сделали открытие на скифском кургане Туннуг.

Команда Азиатской номадической экспедиции расчистила камень с запланированных к изучению секторов кургана и обнаружила многочисленные следы жертвоприношений сообщение исследователей

Эксперты продемонстрировали фотографии, сделанные в рамках экспедиции. На кадрах можно увидеть костные останки различной степени сохранности. Предположительно, жертвами становились не только животные.

Напомним, что курган Туннуг находится на севере Тувы. Он расположен в Турано-Уюкской котловине. Там найдено множество курганов IX-VII веков до н. э. Ученые отметили, что высока вероятность того, что останки могут быть нетронуты разложением, так как курган находится в зоне вечной мерзлоты.

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Видео: YouTube / JamestownRediscovery