Под Суздалем нашли древний могильник, потерянный в 19 веке

Новая экспедиция обнаружила находки, которые пропустил граф Уваров в 1851-1854 годах.

В Суздальском Ополье обнаружили древний некрополь, который был открыт еще в середине девятнадцатого века графом Алексеем Уваровым (основатель Московского археологического общества). Однако после ученые потеряли могильник десятого-двенадцатого столетий почти на полторы сотни лет.

Напомним, что первые раскопки проходили во Владимирской области в 1851-1854 годах. В 10-12 веках территория граничила с Владимирской и Ярославской губерниями. В курганных насыпях ученые нашли древние артефакты. Спустя многие годы документы потерялись в архивах. В 80-ых годах ХХ века из нашли в отделе картографии ГИМ.

В архиве Уварова было отмечено расположение курганов, плюс, сохранились детальные сведения об археологических объектах. Но в 80-х годах обнаружить древний могильник не удалось. Он отыскался только сейчас сотрудники Института археологии РАН

В рамках новой экспедиции исследователи нашли курганы, которые не затронули работники Уварова. В них обнаружены многочисленные артефакты, такие как монеты, украшения, оружие и элементы костюмов.

На Ямале рабочие нашли останки мамонта.