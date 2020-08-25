Археологическая находка сделана во время работ на карьере.

На Ямале рабочие нашли останки мамонта. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал". По данным специалистов, историческая находка сделана случайно на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении. Там проводились работы на карьере.

На арктическом промысле в Ямальском районе нашли останки мамонта: кость черепа и бивень пресс-служба "Газпромнефть-Ямал"

Сейчас работники занимаются поисками других возможных останков древнего животного. Фотографии с места событий уже переданы археологам и другим специалистам для оценки важности открытия. По рекомендации экспертов останки мамонта продолжают находиться на месторождении.

Напомним, что на Ямале летом 2020 года уже была сделана находка, связанная с фрагментами скелета мамонта. В июле жители нашли останки животного вместе с мягкими тканями. Это произошло на берегу озера Печевалавато у села Сеяха.

Фото: пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"

Видео: Youtube/Twin Cities Adventures