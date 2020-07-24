В ЯНАО нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта

Кости древнего животного обнаружены на дне озера в селе Саяха.

В российском селе нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта. Ролик появился в Telegram-канал Mash днем 24 июля. Очевидцы рассказали, что находку совершили археологи из села Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа. Части тела древнего животного обнаружены застрявшими в озере.

Ученые смогли достать со дна водоема часть черепа, нижние челюсти, несколько ребер, а также фрагмент конечности с сухожилиями. После этого вновь прибывшей группе исследователей удалось поднять на поверхность ребра, бедренную кость и фаланги. Эксперты не стали исключать вероятность того, что в озере осталась остальная часть скелета. На следующей неделе будут вестись работы по поиску частей мамонта при помощи специального оборудования.

Незамерзающая кровь мамонтов - теорию подтверждает находка ученых.

Видео: Telegram/ Mash