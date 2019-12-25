Находка содержит сгоревшие останки животных и древесный уголь.

В России нашли загадочное кольцо из костей мамонта. Археологическая находка обнаружена в 500 км к югу от Москвы, в районе села Костенки Воронежской области. Об этом сообщили исследователи в научном издании Science Alert.

Авторы материала рассказали, что сооружение из костей древнего животного является самым старым из всех подобных находок. на данный момент их насчитывается около 70 объектов. Приблизительный возраст найденного в России кольца составляет более 20 тысяч лет. Это стало известно благодаря проведенному радиоуглеродному анализу. В период, когда кольцо создавалось, ледниковые покровы достигали наибольшего объема в данном регионе. Это был максимум оледенения земли.

В диаметре круг, предназначение которого остается неизвестным, достигает 12,5 метра. Конструкция практически полностью состоит из костей мамонта. Однако встречаются также останки северного оленя, лошади, медведя, волка, лисицы и песца.Ученые смогли идентифицировать 51 нижнюю челюсть и 64 черепа вымерших животных. найдены следы горения костей, а также древесного угля. таким образом кольцо является вторым кругом, где нашли сожженную древесину. Московская находка на 500 лет древнее первого образца.

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Видео и фото: Pryor et al., 2020