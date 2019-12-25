Толщина разработки составляет всего 8 мм.

Во вторник, 18 марта, стало известно о том, что ученые создали теплозащитный материал для условий Арктики. Разработкой занимались сотрудники кафедры наноструктурных, волокнистых и композиционных материалов им. А.И.Меоса.

Проект разрабатывали в рамках госпрограммы развития российских арктических зон. Известно, что созданный материал способен прибывать долгое время под ультрафиолетом. При этом теплозащита не является токсичной.

Толщина разработки всего лишь 8 мм.

Ранее мы сообщали о том, что атомный ледокол "Арктика" могут сдать с неисправным электродвигателем.

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