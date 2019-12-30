Атомный ледокол "Арктика" могут сдать с неисправным электродвигателем

Эксперты сомневаются в возможности ремонта.

Атомный ледокол "Арктика" могут сдать с неисправным гребным электродвигателем. Об этом сообщили в "Коммерсанте". Устройство повредилось во время швартовых испытаний 4 февраля. Ледокол хотят передать госкорпорации Росатом под обязательство верфи провести ремонт.

Это позволит компании избежать большого простоя корабля. При этом его мощность все же снизится на треть. Напомним, что "Арктика" имеет шесть двигателей, по два на каждом из трех гребных валов, до поломки одного из электродвигателей специалисты успели проверить работу среднего вала.

Уточняется, что двигатель невозможно восстановить. К такому выводу пришли члены расширенной комиссии. Представители Ленинградского электромашиностроительного завода считают, что устранить поломку носовой обмотки двигателя не представляется реальным. К ней привел скачок напряжения от частотного преобразователя.

Ранее атомный ледокол "Урал" в Петербурге получил ходовую рубку.