Атомный ледокол "Урал" в Петербурге получил ходовую рубку

Масса нового блока составила почти 147 тонн.

В четверг, 23 января, второй серийный атомный ледокол "Урал" получил ходовую рубку. Операция по погрузке элемента получилась масштабной, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Перед погрузкой в блок секций этой рубки установили санитарные кабины и смонтировали ветроотбойник, предназначенный для отвода встречного воздуха во время движения судна. Масса нового блока из восьми секций составила почти 147 тонн.

Ходовая рубка добавила ледоколу два яруса. Вскоре специалисты завода установят на судне мачту с радионавигационным оборудованием и два других блока.

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Фото: пресс-служба "Балтийский завод"