В Пулково прилетели тысячи утят из Карачаево-Черкесской республики

Утят перевезут на ферму в Ленинградской области.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" провели ветеринарный контроль тысячи утят. Птицы прибыли из сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Карачаево-Черкесской республике, специализирующегося на разведении уток. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты ведомства удостоверились, что все сопроводительные ветеринарные документы в порядке, а птицы здоровы и перевозят в соответствии со всеми нормами.

Утят перевезут на ферму в Ленинградской области.

Дикие утки выбрали для зимовки сооружения Водоканала.

Фото: Россельхознадзор