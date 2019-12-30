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В Пулково прилетели тысячи утят из Карачаево-Черкесской республики
Сегодня, 12:03
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nastya960

В Пулково прилетели тысячи утят из Карачаево-Черкесской республики

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Утят перевезут на ферму в Ленинградской области.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" провели ветеринарный контроль тысячи утят. Птицы прибыли из сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Карачаево-Черкесской республике, специализирующегося на разведении уток.  Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Специалисты ведомства удостоверились, что все сопроводительные ветеринарные документы в порядке, а птицы здоровы и перевозят в соответствии со всеми нормами.

Утят перевезут на ферму в Ленинградской области.

Дикие утки выбрали для зимовки сооружения Водоканала.

Фото: Россельхознадзор 

Теги: пулково, утята
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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