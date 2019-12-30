В Пулково прилетели тысячи утят из Карачаево-Черкесской республики

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" провели ветеринарный контроль тысячи утят. Птицы прибыли из сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Карачаево-Черкесской республике, специализирующегося на разведении уток. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Специалисты ведомства удостоверились, что все сопроводительные ветеринарные документы в порядке, а птицы здоровы и перевозят в соответствии со всеми нормами.
Утят перевезут на ферму в Ленинградской области.
Дикие утки выбрали для зимовки сооружения Водоканала.
Фото: Россельхознадзор
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