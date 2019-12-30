Дикие утки выбрали для зимовки сооружения Водоканала

В этом году перелетные птицы остались на зимовку на канализационных сооружениях ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Птиц совершенно не смущает, что они обитают на территории канализационных очистных сооружений. Это означает, что здесь довольно чисто, раз утки решили обосноваться именно в этом месте. Птиц можно увидеть у отстойников, на решетках песколовок.
Работники Водоканала привыкли к такому соседству и приглядывают за своими "питомцами".
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Фото: Водоканал
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