"Натуральный зоопарк": в Кудрово утки гуляют вместе с крысами 

Петербуржцы удивились такой необычной дружбе.

В среду, 18 сентября, петербуржцы рассказали о необычной дружбе уток и крыс в Кудрово. Горожане активно публикуют фото и видео в соцсетях.

По словам очевидцев, каждое утро крысы и утки выходят полакомиться хлебом, который им любезно предоставили прохожие. На кадрах видно, что пернатые спокойно обитают с грызунами. Некоторые пользователи возмутились таким обилием крыс и отметили, что в эти районы необходимо вызывать соответствующие службы. Остальные петербуржцы поделились фотографиями из других районов города и заявили, что "грызуны часть Северной столицы, которую нельзя уничтожать".

А вообще у нас тут красиво, только живность голодная какая-то, всё чего-то жрут постоянно. Шёл по делам, в луже буханка порвала, назад возвращаюсь , уже сожрали пишет петербуржец

По словам экологов, такое засилие крыс может быть последствием жаркого летнего сезона в городе.

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Видео: признавашки дтп и чп петербург/вк