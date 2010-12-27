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"Чудеса парковки": на Наставников автоледи оставила машину в стене дома
Сегодня, 9:20
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IRINA_CHALKINA

"Чудеса парковки": на Наставников автоледи оставила машину в стене дома

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К счастью, никто не пострадал.

Вечером 17 сентября петербуржцы наблюдали необычный способ парковки в Красногвардейском районе. Фотографиями с места событий горожане поделились в соцсетях. 

Инцидент произошел на проспекте Наставников, во дворе у дома № 15. Там, автоледи долго не могла припарковать свою белую иномарку. После очередной попытки женщина занервничала и случайно перепутала педали газ и тормоз. В итоге автомобиль со всей скорости влетел в стену жилого дома. Отметим, что при разгоне автоледи удачно выпала из "железного коня". По словам очевидцев, именно это и помогло избежать серьезных травм у водителя. 

В авто установлена система катапультирования?

шутят пользователи в соцсетях

На кадрах видно, что машина очень сильно пострадала: разбит капот, бампер и выбиты стекла. 

Ранее мы сообщали о том, что на Лермонтовском проспекте Toyota настигла карма при пересечении двойной сплошной

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

 

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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