"Чудеса парковки": на Наставников автоледи оставила машину в стене дома

К счастью, никто не пострадал.

Вечером 17 сентября петербуржцы наблюдали необычный способ парковки в Красногвардейском районе. Фотографиями с места событий горожане поделились в соцсетях.

Инцидент произошел на проспекте Наставников, во дворе у дома № 15. Там, автоледи долго не могла припарковать свою белую иномарку. После очередной попытки женщина занервничала и случайно перепутала педали газ и тормоз. В итоге автомобиль со всей скорости влетел в стену жилого дома. Отметим, что при разгоне автоледи удачно выпала из "железного коня". По словам очевидцев, именно это и помогло избежать серьезных травм у водителя.

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На кадрах видно, что машина очень сильно пострадала: разбит капот, бампер и выбиты стекла.

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Фото:дтп и чп петербург/вк