Благодаря Путину 11-летний россиянин увидел "Арктику" на Балтийском заводе

Мальчик приехал в Петербург с мамой и братом, для всей семьи специалисты Балтийского завода провели экскурсию.

В понедельник, 20 января, 11-летний Кирилл из Судака побывал на Балтийском заводе в Петербурге. Об этом стало известно из официального Instagram завода.

Мальчик приехал в Петербург с мамой и братом, для всей семьи специалисты Балтийского завода провели экскурсию. Также с гостями пришел познакомиться директор предприятия Алексей Кадилов.

Всё дело в том, что Кирилл пожелал увидеть легендарный ледокол "Арктика" своими глазами. Это желание исполнил президент РФ Владимир Путин, который выбрал это желание на ежегодной "Ёлке желаний" в Кремле.

Видео: Ледокол "Арктика" возвращается с ходовых испытаний.

Фото: Балтийский завод