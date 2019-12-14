Видео: Ледокол "Арктика" возвращается с ходовых испытаний

Видео возвращения ледокола к причалу Балтийского завода оказалось в нашем распоряжении.

В субботу, 14 декабря, стало известно, что ледокол "Арктика" окончательно прошел первую проверку надежности судовых систем и бортового оборудования. Последний этап испытаний хода назначен на весну 2020 года.

Ранее мы сообщали, что российский атомный ледокол, построенный на "Балтийском заводе", вышел на ходовые испытания. Специалисты проверяли соответствие параметров ледокола его проектным характеристикам. Также проверке подверглось оборудование и судовые системы. "Арктику" строили в Петербурге по заказу Росатома. В эксплуатацию ледокол введут уже в следующем году.

Видео: Piter.TV