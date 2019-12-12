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Самый мощный в мире ледокол "Арктика" отправился на ходовые испытания

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"Арктику" строили в Петербурге по заказу Росатома.

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика", построенный на "Балтийском заводе" вышел на ходовые испытания. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Росатома.

 На испытаниях специалисты будут проверять соответствие параметров ледокола его проектным характеристикам. Также проверке подвергнутся оборудование и судовые системы.

"Арктику" строили в Петербурге по заказу Росатома. В эксплуатацию ледокол введут уже в следующем году. На заводе продолжают строить ещё два атомных ледокола – "Урал" и "Сибирь".

Атомный ледокол "Урал" в мае спустили на воду в Петербурге.

Видео: Piter.tv

Теги: балтийский завод, ледокол, ледокол арктика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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