Находки датируются возрастом от 20 до 40 тысяч лет.

В Тюменской области нашли кладбище мамонтов. Об этом журналистам ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных регионального РАН Павел Косинцев.Специалист объяснил, что находка сделана на берегу Иртыша и притока Тобола.

На Иртыше мы нашли не так много костей, а на Тоболе их обнаружено более тысячи: там и кости мамонта, и бизона, носорога, и лошади. Сейчас мы привезли эти материалы в Екатеринбург и в ближайшее время начнем их изучение Павел Косинцев, палеонтолог

Ученый объяснил, что найденные останки животных датируются возрастом от 20 до 40 тысяч лет. В древности на месте находок была старица реки Тобол. Там оказывались трупы животных, которые погибали в течение зимнего периода.

Затем Тобол изменил свое направление, а через 20-30 тыс. лет река вновь пришла на место, где была ее древняя старица, и начала ее размывать

Кости, которые ранее были захоронены Тоболом, позже стали вымываться рекой.

В ЯНАО нашли останки полностью сохранившегося взрослого мамонта.

Видео: YouTube / Вести Ямал